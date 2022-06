OnePlus 10T duikt weer op; ‘moet een echte flagship-killer worden’

OnePlus heeft grootse plannen met de OnePlus 10T. De smartphone die binnen afzienbare tijd verwacht wordt, zou weer een echte flagship-killer moeten worden, met high-end specificaties voor een nette prijs.

OnePlus 10T

De OnePlus 10-serie bestaat voor nu enkel uit de OnePlus 10 Pro. De volgende smartphone van de Chinese fabrikant wordt waarschijnlijk de OnePlus 10T, waarover de laatste tijd steeds meer berichten rondgaan. De fabrikant komt nu wederom in het nieuws met de OnePlus 10T. Het lijkt erop dat dit toestel weer een echte flagship-killer moet worden, zoals we dat in de begintijd van OnePlus kennen. Dit moet resulteren in een smartphone vol mogelijkheden en specificaties, voor een nette prijs.

Volgens de geruchten krijgt de OnePlus 10T de nieuwe Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 processor, krijgt het maximaal 12GB aan werkgeheugen en 256GB aan opslagruimte. De front-camera zou 16 of 32 megapixel tellen en deze is geplaatst in het 6,7 inch AMOLED Full-HD+ scherm met 120Hz verversingssnelheid. OnePlus geeft de 10T een triple-camera, bestaande uit een 50MP primaire lens, een 16MP groothoeklens en een 2MP macrolens. Verder zou de 4800 mAh accu met 150W razendsnel opgeladen moeten kunnen worden. Als de berichten kloppen, dan zou het toestel geleverd worden met Android 13, met de OxygenOS skin.

De OnePlus 10T zou uitgebracht worden in de kleuren zwart, wit en groen. De aankondiging zou gepland staan voor de tweede helft van 2022 en de prijs moet uitkomen tussen pakweg 500 en 600 euro, al is het niet duidelijk of dit ook de prijs voor de Europese markt gaat gelden.