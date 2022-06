OnePlus 10T verschijnt in renders: gaat het toestel er zo uitzien?

OnePlus werkt aan een extra smartphone voor in de 10-serie. De reeks bestaat nu enkel uit de OnePlus 10 Pro, maar de OnePlus 10T staat voor de deur. Hoe de telefoon er waarschijnlijk uit komt te zien, zien we nu in renders.

Renders OnePlus 10T

Een nieuwe smartphone van OnePlus in het high-end segment staat voor de deur. De fabrikant heeft de OnePlus 10T in gedachten. Eerder gingen er al geruchten rond over de OnePlus 10 Ultra of een 10T Pro, maar niets van die twee zullen we te zien krijgen. De OnePlus 10T gaat al even rond in het geruchtencircuit. Opvallend, want waar bijvoorbeeld de 9-serie en verschillende eerdere generaties nog uit twee toestellen bestonden per lancering, is dat nu niet het geval. Daarom waren we eigenlijk verbaasd dat er niet nog een ‘OnePlus 10’ als standaard-model verscheen.

De renders van de nieuwe OnePlus 10T zijn gemaakt door Yogesh Brar en Onsitego. Naar aanleiding van de -bij hen- bekende informatie zijn deze beelden gemaakt. Aangezien het hier gaat om prototypes kan het definitieve ontwerp nog iets afwijken.

Het wordt in ieder geval een grote smartphone, met een 6,7 inch beeldscherm met 120Hz verversingssnelheid en Full-HD+ resolutie. Waar de huidige OnePlus 10 Pro met een laadsnelheid van 80W opgeladen kan worden, moet het nieuwe model dit met 150W doen. Verder wordt een 4800 mAh accu verwacht, maar is er geen ondersteuning voor draadloos laden. De smartphone krijgt naar het schijnt een 50MP hoofdcamera met OIS, bijgestaan door een 16MP groothoeklens en 2MP macrolens. Als de berichten kloppen, dan is de aankondiging in juli.

De foto bovenaan het artikel toont de OnePlus 10 Pro