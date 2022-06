OnePlus 10T onderweg; Ultra-model lijkt verleden tijd

Het lijkt erop dat er geen nieuwe OnePlus 10 Ultra aan zit te komen. Een bron meldt dat OnePlus ervoor heeft gekozen om later dit jaar de OnePlus 10T aan te kondigen. Nu bestaat de 10-serie enkel uit de OnePlus 10 Pro.

OnePlus 10T komt dit jaar

Volgens de bron Max Jambor zou OnePlus geen OnePlus 10 Ultra uit willen brengen dit jaar. Al maandenlang gaan er berichten en geruchten rond over het nieuwe toestel. Het Ultra-model zou uitgebreider moeten zijn dan de nu al uitgebreide OnePlus 10 Pro. Er zouden meer modellen uitgebracht moeten worden in verschillende segmenten, maar volgens Max Jambor hoeven we niet gek veel meer te verwachten in het high-end segment. OnePlus zou ervoor kiezen om de OnePlus 10T uit te brengen. Met deze stap is er weer een T-model in zicht. In 2020 verscheen de OnePlus 8T als uitbreiding op de 8-serie.

Eerder verschenen vermeende schetsen van de Ultra

Aangezien OnePlus eerder al heeft aangegeven, te werken aan een high-end smartphone met Snapdragon 8+ Gen 1 chipset, zal dit waarschijnlijk de OnePlus 10T zijn. De OnePlus 10T krijgt vermoedelijk de specs die eerder al rondgingen over de Ultra. Dit betekent 150W laden en een geavanceerde camera waarbij samengewerkt wordt met Hasselblad. Wanneer OnePlus het nieuwe model presenteert is nog niet bekend.