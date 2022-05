OnePlus 10 Ultra opgedoken in schetsen; krijgt verbeterde Snapdragon 8 Gen 1+

OnePlus bereidt de komst van de nieuwe OnePlus 10 Ultra voor. Al langere tijd gaan er berichten rond over dat de 10-serie uitgebreid wordt met een Ultra-model. Nu krijgen we er ook een beeld bij, samen met de eerste specs.

OnePlus 10 Ultra op schetsen

Er zijn schetsen online verschenen van het nieuwe vlaggenschip van OnePlus. Het gaat om de OnePlus 10 Ultra waarover al lange tijd geruchten rond gaan. De telefoon moet nog een stapje hoger geplaatst worden in het segment dan de huidige OnePlus 10 Pro, de smartphone die we uitgebreid hebben besproken in de OnePlus 10 Pro review.

De smartphone wordt uitgelicht door de gerenommeerde tipster Yogesh Brar. Met de OnePlus 10 Ultra zal waarschijnlijk voor het eerst sinds de geschiedenis de Chinese fabrikant een periscooplens plaatsen. De mogelijkheden van de camera moeten hiermee verder uitgebreid worden, wat ook de kwaliteit ten goede moet komen. Het is de verwachting dat ook hierbij weer samengewerkt wordt met Hasselblad.

Nieuwe toestellen

De bron meldt verder dat de OnePlus 10 Ultra zal debuteren met een nieuwe chipset van Qualcomm; de op 4nm gebakken Snapdragon 8 Gen 1+. Dit moet een verbeterde versie zijn van de huidige high-end Snapdragon 8 Gen 1. Informatie is er ook nog kort over de OnePlus 10. Deze zou naar verluidt uitgebracht worden in twee configuraties; met Dimensity 9000 en Snapdragon 8 Gen 1. Daarbij zou er een Nord-smartphone in de pijplijn zitten met een Snapdragon 7 Gen 1 chipset. Over een releasedatum is nog niets bekend. De 10 Ultra zou in augustus/september zijn debuut moeten maken.