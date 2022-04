OnePlus 10 bestaat: krijgt 150W snelladen, maar geen alert-slider

Er is nieuws over de nieuwe OnePlus 10. Tot nu toe hadden we alleen de OnePlus 10 Pro, maar het standaard model zal binnenkort uitgebracht worden. Is het het einde van de alert-slider?

OnePlus 10

De OnePlus 10-serie is eerder al aangekondigd. Zo zagen we eerder dit jaar al de OnePlus 10 Pro; het nieuwste vlaggenschip van de Chinese fabrikant. Hiervan publiceerden we onlangs de uitgebreide OnePlus 10 Pro review. Er komt nu een ander vlaggenschip aan, zo weet leaker OnLeaks te melden. Het gaat hierbij om de OnePlus 10, dat gezien kan worden als de opvolger van de OnePlus 9.

De specificaties van het model zijn nu uit de doeken gedaan door de bron. We verwachten een 6,7 inch Full-HD+ AMOLED-scherm met adaptieve 120Hz verversingssnelheid. Volgens de berichten test OnePlus twee versies van de OnePlus 10. Het ene model biedt een Snapdragon 8 Gen 1 chipset, het andere model een MediaTek 9000. Hiermee is het nog niet helemaal duidelijk welke processor OnePlus in het toestel stopt.

De OnePlus 10 Pro

Duidelijk is dat bij de OnePlus 10 we ook de Hasselblad-branding terug zullen komen. hierbij verwachten we een 50 megapixel primaire camera, een 16 megapixel groothoek en een 2 megapixel macrolens. De front-camera telt 32 megapixel. De echte kracht van de telefoon zit hem in het opladen. Dat moet kunnen met een kracht van 150 watt, wat enorm snel is. De batterijcapaciteit zal uitkomen op 4800 mAh. Bij de vorige week aangekondigde OnePlus Ace zagen we ook 150W laden, waarbij je in 5 minuten het toestel voor de helft kunt opladen.

Er is ook minder goed nieuws. De OnePlus 10 wordt naar het schijnt niet met een alert-slider geleverd. Dit zou hiermee de eerste OnePlus-smartphone zijn uit het high-end segment, die zonder deze handige toevoeging geleverd wordt. We verwachten de telefoon later dit jaar.