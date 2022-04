OnePlus Ace en Nord CE 2 Lite te zien op duidelijke foto’s

Er zijn beelden verschenen van twee nieuwe OnePlus-toestellen. De modellen in kwestie zijn de OnePlus Ace en de Nord CE 2 Lite.

OnePlus Ace en Nord CE 2 Lite

Met dank aan leaker Evan Blass krijgen we een goed beeld van twee nieuwe OnePlus-modellen. De fabrikant wil zoals het er nu naar uitziet volgende week nieuwe toestellen presenteren, maar het is niet duidelijk of deze ook naar Europa komen. Het gaat om de OnePlus Ace (die in sommige landen uitgebracht zal worden onder de naam OnePlus 10R). Het andere model is de OnePlus Nord CE 2 Lite.

Te beginnen met de OnePlus Ace. Dit zal een rebranding zijn van de Realme GT Neo 3. We verwachten een 6,7 inch 120Hz AMOLED-scherm, een Dimensity 8100 chipset van MediaTek en een 4500 mAh accu met 150W opladen.

Bij de OnePlus Nord CE 2 Lite verwachten we een enorm scherm; 6,85 inch zelfs; een IPS LCD-paneel met 120Hz verversingssnelheid. De telefoon wordt geleverd met een Qualcomm Snapdragon 695 chipset en een 4500 mAh accu met 33W snelladen.