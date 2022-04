OnePlus Ace komt definitief: aankondiging op 21 april

Een officiële teaser is uitgebracht door OnePlus. De fabrikant komt binnenkort met een nieuwe aankondiging en wel van de OnePlus Ace. Wat kunnen we verwachten?

OnePlus Ace in aantocht

Een Realme, een OnePlus 10R of een Ace?

Teaser uitgelicht: 21 april aankondiging

Is hij ook voor Europa?

OnePlus heeft op het Chinese netwerk Weibo een teaser gedeeld waarin we de nieuwe OnePlus Ace te zien krijgen. De smartphone is duidelijk te zien in twee kleuren. Het merk onthult de naam en de aankondigingsdatum. In China zal de smartphone op 21 april aangekondigd worden. Het lijkt te gaan om een Chinese aankondiging en het is onzeker of de fabrikant het toestel ook in Europa verschijnt. De kans is aanwezig dat de telefoon onder de naam OnePlus 10R in India aangekondigd wordt op 28 april.

De smartphone zou een rebrand zijn van de Realme GT Neo 3. Realme behoort net als Oppo en OnePlus tot hetzelfde moederbedrijf. Die telefoon biedt een 6,7 inch AMOLED-scherm, een MediaTek Dimensity 8100 chipset, Android 12 en een triple-camera met 50MP hoofdlens. De smartphone krijgt een 4500 mAh accu met 150W snelladen.

Als er meer informatie bekend is, dan houden we je op de hoogte.