OnePlus Nord CE 2 Lite lekt uit op foto; ook specs gedeeld

Nieuws is er over een nieuwe mid-end smartphone van OnePlus. Naar verluidt kunnen we dit jaar zeven smartphones verwachten van OnePlus. Het nieuws van nu gaat over de OnePlus Nord CE 2 Lite, die we zien op beeld, en waarvan we ook een foto te zien krijgen.

OnePlus Nord CE 2 Lite in beeld

De OnePlus Nord CE 2-serie wordt verder uitgebreid. Was er onlangs al de OnePlus Nord CE 2 5G, waarvan we onlangs de OnePlus Nord CE 2 review hebben gepubliceerd. Wanneer je een wat minder dure smartphone zoekt, een uitstekende keuze. Maar OnePlus denkt dat er in deze serie nog een toestel uitgebracht kan worden, die mogelijk nog wat goedkoper wordt. Dit moet de OnePlus Nord CE 2 Lite worden, waarover we dankzij leaker Yogesh Brar nu meer te horen krijgen.

De smartphone krijgt een 6,58 inch Full-HD+ beeldscherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Verwacht wordt een Snapdragon 695 octa-core processor met 5G-ondersteuning, 6/8GB RAM-geheugen en 128GB opslagruimte. De OnePlus Nord CE 2 Lite zou een 5000 mAh accu krijgen, samen met 33W opladen, een 16MP front-camera en triple-camera met 64MP hoofdlens, een 2MP macro en 2MP monochrome lens. Opvallend is dat de OnePlus Nord CE 2 Lite geleverd lijkt te worden met OxygenOS 11, wat betekent dat de smartphone uitgebracht wordt met Android 11.

In een gesprek met OnePlus heeft OnePlus het nieuws gedeeld dat ze dit jaar met een goedkope 5G-smartphone willen komen. Het is goed mogelijk dat het gaat om deze Nord 2 CE Lite. Over de goedkope 5G-smartphone zei OnePlus eerder dat het dat toestel in het tweede kwartaal van 2022 wil aankondigen.