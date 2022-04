OnePlus Ace duikt op in geruchtencircuit

OnePlus komt met een nieuw model genaamd ‘OnePlus Ace’. Dit is althans de informatie die rondgaat in het geruchtencircuit. De telefoonfabrikant zou aan de nieuwe telefoon werken.

OnePlus Ace in het nieuws

We krijgen berichten over de OnePlus Ace binnen. De fabrikant zou het toestel binnenkort willen uitbrengen, en volgens de geruchten kan het zijn dat OnePlus het toestel uitbrengt als re-branded Realme GT Neo 3, welke niet hier verschenen is. Volgens het nieuws dat rondgaat, zou OnePlus dit model in verschillende markten uit willen brengen met twee verschillende namen. Zo gaat de naam OnePlus 10R en de naam OnePlus Ace rond.

De OnePlus 10R, ofwel de OnePlus Ace krijgt een MediaTek Dimensity 8100 chipset en een focus op snelheid en opladen. Dit betekent dat de 4500 mAh batterij van het toestel razendsnel opgeladen kan worden; met 150W. We verwachten verder een 50MP triple-camera, Android 12 en een 6,7 inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid.

Of deze nieuwe OnePlus Ace ook naar ons land komt, dat is nu niet bekend. In een eerder bericht werd duidelijk dat OnePlus nog voor september met 7 smartphones komt.