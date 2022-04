OnePlus Nord N20: officiële foto toont kruising tussen iPhone en OnePlus X

Als opvolger van de OnePlus Nord N10, heeft de fabrikant de OnePlus Nord N20 in de startblokken staan. In november hoorden we voor het laatst over het toestel; en nu zien we wederom nieuwe beelden van het toestel.

OnePlus Nord N20 gespot

De OnePlus Nord N20 gaat rond in het geruchtencircuit. In november kregen we al beelden te zien, en nu is dat wederom het geval. De beelden bevestigen de eerder verschenen foto’s van het toestel, die toen gedeeld werden door leaker OnLeaks. Duidelijk is dat de OnePlus Nord N20 qua uiterlijk een beetje tussen de Apple iPhone en de OnePlus X hangt. De smartphone wordt binnenkort verwacht, en de nieuwe informatie die nu is verschenen, wordt gedeeld door PCMag.

Volgens de bron hebben zij de foto van OnePlus zelf ontvangen. De Nord-serie zou de hoogste verwachtingen hebben overtroffen, zo zegt de topman tegen de website. Over wanneer deze Nord N20 aangekondigd wordt, is niets bekend gemaakt. Wel zou deze later deze maand in Noord-Amerika al uitgebracht worden.

Eerdere geruchten spraken over de aanwezigheid van de Snapdragon 695 octa-core chipset, samen met een 6,43 inch AMOLED-scherm, een triple-camera met 48MP hoofdlens, macro- en dieptelens en een dikte van 7,7 millimeter. Of de telefoon ook in Nederland uitgebracht gaat worden, dat is afwachten. De Nord N10, de voorganger van de N20, kwam wel hierheen.