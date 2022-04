Steeds meer informatie over eerste foldable van OnePlus

Er komt steeds meer informatie binnen over de eerste vouwbare smartphone van OnePlus. Het Chinese bedrijf zou binnenkort de telefoon willen aankondigen, welke veel weg zal hebben van een ander model.

Foldable van OnePlus

Er komt een vouwbare smartphone aan van OnePlus. De berichten hierover nemen steeds verder toe, waardoor we steeds meer te horen krijgen over het toestel. Het wordt de eerste vouwbare telefoon van het merk. Volgens de tot nu toe bekende informatie zou deze foldable veel gelijkenissen vertonen met die van de Oppo Find N. Oppo behoort samen met OnePlus tot hetzelfde moederbedrijf, dus deze stap is geen hele vreemde. Daarbij werken de twee fabrikanten al intensief samen op verschillende gebieden.

De versie van Oppo is niet internationaal beschikbaar; maar die van OnePlus moet dat wel komen. De hardware zou gelijk zijn aan die van Oppo. Dit betekent dat het scherm open zal gaan zoals een boek, wat doet denken aan de Samsung Galaxy Z Fold 3. De voorkant is dichtgeklapt echter een serieus beeldscherm, en niet zo smal zoals bij de Z Fold.

Specificaties en dergelijke over de vouwbare smartphone van OnePlus zijn nu nog niet bekend. Wanneer hierover meer informatie te melden is, zullen we dat uiteraard met je delen.