Oppo kondigt Oppo Find N officieel aan: eerste vouwbare smartphone

De Oppo Find N kwam van de week voor het eerst in het nieuws, nu is de smartphone van de fabrikant officieel aangekondigd. Het is de eerste vouwbare smartphone van de fabrikant.

Oppo Find N

We maken vandaag kennis met de nieuwe Oppo Find N, de eerste foldable smartphone van de Chinese fabrikant. Het merk presenteert het toestel als concurrent voor bijvoorbeeld de Galaxy Z Fold 3, welke hetzelfde ontwerp heeft. De Oppo Find N gaat dus open als een boek.

Binnenin is er een 7,1 inch beeldscherm, buiten een 5,49 inch display. Informatie over het scherm en de details ervan worden niet gedeeld. Volgens Oppo is er gekozen voor een scharniersysteem dat ervoor zorgt dat twee kanten van het scherm plat op elkaar gevouwen kunnen worden, zonder dat hier een kier zichtbaar is. Dankzij de ‘FlexForm-modus’ kan het scherm vrij staan in een hoek van tussen de 50 en 120 graden.

Op het gebied van fotografie is er een 50 megapixel hoofdlens, een 16 megapixel groothoeklens en een 13MP telelens. Zowel aan de binnenkant als op het voorste scherm is er een selfie-camera te vinden. Het extra scherm geeft gebruikers extra mogelijkheden, zoals het tonen van een preview aan degene die op de foto wordt gezet.

Oppo brengt de Find N uit in de kleuren zwart, wit en paars. De smartphone is voorzien van een Snapdragon 888 chipset van Qualcomm, krijgt maximaal 12GB/512GB mee en een 4500 mAh accu. Het opladen gaat met een kracht van 33W, er kan ook draadloos opgeladen worden met 15W. De vingerafdrukscanner bevindt zich in de aan-uit knop aan de zijkant.

Vanaf 23 december is de Oppo Find N verkrijgbaar in China. De prijs komt uit op omgerekend 1073 euro (8GB+256GB) en 1255 euro (12GB+512GB). Er is nog niks bekend over een komst naar Nederland, maar we sluiten niet uit dat Oppo hier wel degelijk plannen voor heeft.