Oppo deelt december-plannen voor uitrol van Android 12

Voor de bezitters van verschillende Oppo-toestellen heeft de fabrikant goed nieuws te melden. De fabrikant heeft een overzicht gedeeld met de updateplannen voor de maand december. In dit overzicht gaat het om de uitrol van de update naar Android 12.

Android 12 in december

Oppo heeft een overzicht gedeeld met daarop de updateplannen voor Android 12. Verschillende smartphones van het merk zullen vanaf later deze maand de update krijgen naar Android 12, samen met ColorOS 12, de nieuwste versie van de skin die weer enkele verbeteringen en nieuwe functies brengt. In oktober maakte de fabrikant bekend dat het de eerste toestellen van de nieuwe Android-versie zou voorzien, voor het einde van het jaar. Als we kijken naar dit schema is dat inderdaad het geval.

Allereerst de beta-update. Voor ons land is relevant dat de Oppo A74 5G de beta-update krijgt aangeboden vanaf 28 december. Dit betekent dus nog geen definitieve update voor dat toestel; die wordt later verwacht. Echter, het bètaprogramma is tot dusver niet beschikbaar in Europa, maar het is goed te zien dat het toestel meegenomen wordt in een komende lichting.

Dan de definitieve update naar Android 12 voor het toestel. Er zijn drie smartphones die in december 2021 bijgewerkt worden met de update naar Android 12. Oppo begint op 20 december met het verspreiden van de update voor de Oppo Find X2. Opvallend dus dat de Oppo Find X3 nog wat langer op de update moet wachten. Vanaf 22 december start Oppo met het updaten van de Oppo Reno 6 Pro. Een kleine week later, vanaf 28 december start Oppo met de uitrol voor de Oppo Reno 6.

Goed om te weten is dat dit niet direct betekent dat alle toestellen ook gelijk de update krijgen. Hier kan per land enige tijd overheen gaan.

