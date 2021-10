ColorOS 12 is de nieuwe skin van Oppo; dit kun je verwachten

Met de officiële aankondiging van Android 12 vorige week, is het nu de beurt aan de fabrikanten om meer informatie te delen. Dankzij de aankondiging van Oppo komen we alles te weten over ColorOS 12.

ColorOS 12

Eind september maakte Oppo al de eerste details over ColorOS 12 bekend, de nieuwe schil die door Oppo over de interface van Android 12 wordt gelegd. Met de wereldwijde aankondiging krijgen we nu nog wat meer informatie van de fabrikant.

ColorOS 12 is voorzien van een frisse nieuwe interface die volgens Oppo ook soepeler presteert. Het principe van efficiënt, eenvoudig en handig zijn ook bij ColorOS 12 bewaard gebleven. Ondanks de vele nieuwe Material You-functies in Android 12, lijkt Oppo vooral te gaan voor een eigen stijl. Wel biedt Oppo de mogelijkheid om het thema aan te passen op basis van de wallpaper.

Verschillende apps zoals de Instellingen, maar ook de Contacten-app zijn in een nieuw jasje gestoken, zoals ook in de screenshot is te zien. Samsung heeft AR Emoji, Oppo heeft Omoji’s. Het is een 3D-emoji die je eigen gezicht moet voorstellen. Deze kun je op verschillende manieren gebruiken, waaronder tonen op het Always On Display. Ook voor het Always On Display zijn er verbeteringen met meer personalisatiemogelijkheden.

Nieuwe opties

Middels PC Connect wordt het mogelijk om de telefoon aan de computer te koppelen en direct bestanden over te zetten naar bijvoorbeeld een document dat je aan het bewerken bent. Ook het afspelen van een video behoort tot de mogelijkheden bij ColorOS 12. Met het nieuwe Batterij Dashboard krijg je nauwkeuriger inzicht in het batterijverbruik. FlexDrop is ook weer aanwezig. Hiermee kun je een app verkleinen naar een drijvend venster, zodat je ondertussen iets anders kunt doen, erg handig.



Uitrol

Oppo laat weten dat het vandaag begint met het uitrollen van de publieke bètaversie voor de Oppo Find X3 Pro. Deze test is beperkt tot de landen Indonesië en Maleisië. Stapsgewijs zullen andere toestellen in 2021 en 2022 volgen. Oppo zegt te streven dat het ColorOS 12 wil uitrollen naar 110 modellen, maar het is niet bekend of al deze 110 ook daarmee Android 12 krijgen, of alleen de nieuwe skin.

De bèta zal uitgerold worden naar een groot aantal toestellen, waardoor we al een goed beeld krijgen, welke toestellen definitief Android 12 zullen krijgen. Onderstaand schema geldt specifiek voor West-Europa. Dat zijn de volgende modellen.