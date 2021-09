Oppo deelt nieuwe features uit ColorOS 12 met eerste tijdschema

Android 12 zal niet alleen van zichzelf over nieuwe features beschikken. Fabrikanten zullen de skin op hun eigen toestellen ook voorzien van het nodige nieuwe. Oppo deelt de details van het nieuwe ColorOS 12, gebaseerd op Android 12.

ColorOS 12 in het nieuw

Oppo heeft de details gedeeld over het nieuwe ColorOS 12. Deze nieuwe skin is gebaseerd op Android 12. Het lijkt erop dat Oppo de stappen van Google met het Material Theme niet volgt. In plaats daarvan wordt gekozen door meer natuurlijke vormen en zien we ook veel overeenkomsten met de voorgaande edities van ColorOS.

De nieuwe versie moet multitasking gemakkelijker maken en de leesbaarheid vergroten. Dit moet terug te vinden zijn in het schakelen tussen apps op volledig scherm, en de apps in losse (drijvende) vensters. Oppo heeft ook Cross Screen, waarmee de verbinding tussen PC en smartphone verbeterd wordt. Verder zien we de nieuwe Smart Sidebar 2.0 met nieuwe tools zoals het snel afspelen van nummers op het internet of het vergelijken van prijzen. De nieuwe optie ‘Car Screen Projection’ moet het makkelijker maken om de smartphone te koppelen aan de auto.

Verder belooft Oppo dat vele animaties zijn verbeterd en dat alles sneller en smoother aanvoelt. Dit komt mede door de verschillende prestatieverbeteringen die zijn doorgevoerd in ColorOS 12. Een andere verbetering heeft betrekking op de privacy, waarbij gebruikers voor het delen van een afbeelding de locatiedata kunnen verwijderen. Ook komen er Omoji-selfies waarbij je een karakter van jezelf kunt maken en kunt delen met anderen.

Uitrol

Oppo deelt ook direct informatie over hoe en wanneer we de update kunnen verwachten. Houd er rekening mee dat deze data vooralsnog alleen voor China gelden. Als we de informatie voor hier hebben, dan zullen we het Android 12 update overzicht bijwerken.

In oktober wordt de update (in China dus) uitgerold voor de Oppo Find X3 Pro en X3. In november kunnen de Find X2 Pro en Find X2 de update verwachten, net als de Reno 6 en Reno 6 Pro. De A93 krijgt de update in december. In de eerste helft van 2022 zien we de Reno 10X Zoom, Reno 4-serie A93s, A92s en A53. Nu nog even wachten op de Nederlandse data.