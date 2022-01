Oppo deelt Android 12 updateschema voor januari

Een nieuwe maand, een nieuw updateoverzicht van Oppo. De fabrikant heeft een overzicht gedeeld met de plannen voor Android 12, in januari.

Android 12 update in januari

Voor verschillende Oppo-modellen wordt deze maand de update naar Android 12 verwacht. De fabrikant heeft eerder al overzichten gedeeld met updateplannen voor de toestellen, en dat is nu ook het geval. Meerdere toestellen van Oppo zullen deze maand bijgewerkt worden met Android 12 met ColorOS 12, waarbij gebruikers nog meer mogelijkheden tot hun beschikking krijgen.

De beta-versie van Android 12 moet in sommige landen in de komende maanden verschijnen voor de Oppo Reno 4-serie, de A93, A94 en A53s. In verschillende Europese landen moet de update vanaf nu uitgerold worden voor de Oppo Find X3 Pro. Later deze maand moet dat in verschillende West-Europese landen gebeuren voor de Oppo Find X3 Neo en de A73. Opvallend is dat België bij de Find X3 Pro wel genoemd wordt, maar we in het hele overzicht Nederland niet zien staan.

Als er meer informatie is over de uitrol in Nederland, houden we je natuurlijk op de hoogte. Krijg je de update binnen, dan horen we dat graag van je!

Oppo Find X3 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 931,00 euro

Oppo A54s Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 199,00 euro