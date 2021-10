In beeld: zo ziet Android 12 met ColorOS 12 eruit op je Oppo

Oppo komt met Android 12 gelijk ook met een nieuwe skin voor de smartphone. Dit zien we terug in ColorOS 12, de nieuwste skin van de fabrikant. We krijgen nu een voorproefje, waarbij we te zien krijgen wat Oppo van plan is.

ColorOS 12 in beeld

Dankzij de ColorOS 12 aankondiging weten we al het één en ander over de nieuwe skin die Oppo mee zal leveren bij Android 12. De update zal in de komende maanden vermoedelijk de eerste toestellen bereiken. Voor de Oppo Find X3 Pro is het merk begonnen met de bèta van Android 12. Dankzij de Duitse collega’s van NextPit, krijgen we alvast een mooi voorproefje op hoe ColorOS 12 eruit zal komen te zien.

Duidelijk is dat Oppo veel werk heeft gemaakt aan de ‘internationalisering’ van de skin. Dit vertaalt zich in een veel meer opgeruimde interface met een betere ordening en dus een beter overzicht. Vanuit de interface heb je veel aanpassingsmogelijkheden tot je beschikking. Het lijkt erop dat Material You en Dynamic Theme voornamelijk voor de Pixels bedoeld zijn. Oppo geeft je wel de mogelijkheid om met ColorOS 12 thema’s te maken, waarbij de kleuren zich aanpassen aan die van de wallpaper.

Voor het Always On Display maakt Oppo gebruik van een technisch hoogstandje van OnePlus. Het is de Canvas-modus waarbij de contouren van de achtergrond overgenomen worden op de zwarte achtergrond. Oppo laat je de pictogrammen aanpassen en werkt daarbij ook met animaties. Er zijn enkele features van Xiaomi’s MIUI te herkennen en ook zijn instelling-menu’s vernieuwd. Ook krijg je beter inzicht in het energieverbruik en kun je de kleurweergave aanpassen aan je eigen gezichtsvermogen. Verder moeten verschillende onderdelen makkelijker met één hand te bedienen zijn. Met de adaptieve donkere modus kan de intensiteit in 3 fasen worden veranderd.

Oppo Reno 6 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 480,00 euro