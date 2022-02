Oppo Find X3 Lite ontvangt update naar Android 12

De update naar Android 12 wordt vanaf nu uitgerold voor de Oppo Find X3 Lite. De smartphone krijgt dankzij de update naar de nieuwe Android-versie een hoop verbeteringen en nieuwe functies.

Oppo Find X3 Lite: Android 12

Oppo is begonnen met het verspreiden van de update naar de Oppo Find X3 Lite. De smartphonefabrikant stelt de update in ieder geval beschikbaar in Nederland, zo laat DroidApp-lezer Henk-Jan weten aan ons. Het updaten ging vlekkeloos en er zijn geen problemen tot nu toe gevonden, zo laat hij weten. De nieuwe Android-versie brengt een hoop verbeteringen naar de telefoon. Zo kun je de verbeterde privacy-instellingen gebruiken en zijn er nog tal van andere nieuwe functies. Die zetten we op een rijtje in de nieuwe functies in Android 12.

Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.