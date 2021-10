Oppo komt met nieuw updatebeleid: dit kun je verwachten

Oppo heeft wijzigingen aangekondigd voor het updatebeleid. De Find-, Reno- en A-serie kunnen langer dan eerder werd gezegd bijgehouden worden met updates.

Nieuwe updatebeleid Oppo

Oppo heeft bekend gemaakt dat het bedrijf op 11 oktober een aankondiging zal houden met alle vernieuwingen van de wereldwijde versie van ColorOS 12, gebaseerd op Android 12. De fabrikant heeft eerder al details over ColorOS 12 losgelaten, maar hopelijk horen we volgende week nog meer.

Er is echter ook nieuws over het updatebeleid van de fabrikant. In mei van dit jaar kwam al nieuws hierover online. Nu is er meer te melden.

Oppo zegt hierover het volgende;

Specifiek voor alle OPPO-toestellen die vanaf 2019 zijn uitgekomen, garandeert OPPO drie grote Android-updates voor zijn vlaggenschiptoestellen uit de Find X-serie, twee Android-updates voor de Reno-serie en een Android-update in sommige modellen van de A-serie. Dit in combinatie met regelmatige beveiligingspatch-updates gedurende vier jaar voor de Find X/Reno-serie, en drie jaar voor de A-serie.

De precieze inhoud hopen we volgende week te horen van Oppo.

