Livestream: volg hier de Oppo Reno 6-serie aankondiging

Oppo heeft deze ochtend een nieuwe aankondiging gepland staan van een nieuwe serie Reno-toestellen. De fabrikant lijkt de focus te leggen op design en camera. Wil je niks missen van de Oppo Reno 6-serie aankondiging, dan kun je hier de aankondiging volgen.

Oppo Reno 6 livestream

Naar verwachting komen we binnen enkele uren alles te weten over de nieuwe Oppo Reno 6-serie. De smartphones waar het vermoedelijk om gaat zijn de Reno 6 en de Reno 6 Pro. De twee toestellen zijn eerder al voor andere markten aangekondigd, en mogelijk zijn de verschillen niet heel groot. De Reno-serie van Oppo biedt doorgaans uitgebreide mogelijkheden voor een prijs die lager ligt dan bij high-end toestellen. Beide toestellen zouden razendsnel kunnen opladen met 65W, krijgen een AMOLED-scherm en verschijnen met een snelle chipset.

Of die informatie voor ons in Europa (en dus ook Nederland) ook gaat gelden, dat is nu nog even afwachten. Om 10:30 uur Nederlandse tijd begint de aankondiging, en de Reno 6 livestream kun je hieronder bekijken.