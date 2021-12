Oppo Find X2 en Find X2 Pro ontvangen december-update

Steeds meer fabrikanten maken serieus werk van hun updatebeleid. Nu is er nieuws uit de hoek van Oppo, waarbij het gaat om een update voor de Oppo Find X2 en de Find X2 Pro.

Update voor Oppo Find X2 (Pro)

Twee modellen van Oppo worden bijgewerkt met een nieuwe beveiligingsupdate. Het is een update voor de toestellen uit de Find X2-serie van de fabrikant; de Oppo Find X2 en de Find X2 Pro. DroidApp-lezer Eric laat ons weten dat zijn Oppo Find X2 Pro geüpdatet is naar de allernieuwste beveiligingsupdate die voor Android beschikbaar is.

Het is beveiligingsupdate december 2021, en deze is dus beschikbaar voor de Find X2-serie. We zien dat de update een grootte heeft van circa 246MB. Zover bekend worden er verder geen aanpassingen gedaan, maar gebruiken fabrikanten deze mogelijkheid vaak wel om ook bugfixes en dergelijke door te voeren.

Als de update voor jouw toestel gedownload kan worden, krijg je hier een melding van op je smartphone.

