Oppo toont bijzondere smartphone met uitschuifbare camera aan achterkant

Oppo heeft een nieuwe teaser de wereld in geslingerd. We zien hier een smartphone met een uitschuifbare camera, welke aan de achterkant van het toestel zit. Dit alles moet bijdragen aan een betere beeldkwaliteit en grotere lichtopbrengst.

Oppo met uitschuifbare camera

Nee, het is geen smartphone met een pop-up camera; de uitschuifbare camera waar Oppo het nu over heeft, maakt deel uit van de cameramodule. De fabrikant heeft de intrekbare camera zelf ontwikkeld en wordt later breed wereldkundig gemaakt. Nu doet de fabrikant alvast het één en ander uit de doeken in de teaser die het bedrijf deelt. Het is een alternatief voor een periscooplens, die over een kleinere sensor beschikt dan dit type lens.

De camera in kwestie is een 50mm lens met een diafragma van f/2.4 en een sensorgrootte van 1/1,56″. De sensor wordt gecombineerd met een telelens, welke daarmee een grote sensor aan kan bieden. In de teaser zien we ook dat de camera nat is, wat het vermoeden wekt dat deze tegen slecht weer moet kunnen. Op dit moment is niet duidelijk of Oppo daadwerkelijk van plan is om een smartphone met deze techniek uit te brengen en wat verder precies de voordelen zijn van deze lens.