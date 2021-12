Oppo laat nieuwe vouwbare smartphone zien: dit is de Oppo Find N

Oppo komt binnenkort met de aankondiging van een vouwbare smartphone. Het merk heeft het over de Oppo Find N, waarvan we nu de eerste beelden zien. De fabrikant is naar eigen zeggen al sinds 2018 met het ontwerp en de realisatie van dit product bezig.

Oppo Find X N komt eraan

Na Samsung en Huawei kunnen we ook van Oppo binnenkort een vouwbare smartphone verwachten. De informatie hierover gaat al lange tijd rond, maar nu deelt de fabrikant zelf ook het nieuws. De smartphone in kwestie krijgt de naam Oppo Find N en zal op 15 december definitief aangekondigd worden. In een blogpost doet Oppo echter wel vast het één en ander uit de doeken over de nieuwe smartphone. Het toestel doet qua vormgeving denken aan de Samsung Galaxy Z Fold 3, welke als boek geopend kan worden. Naar eigen zijn voor de totstandkoming van dit toestel zes prototypes vooraf gegaan.

Eenmaal opengeklapt is er een scherm te zien, ook op de behuizing aan de buitenkant op de cover is een beeldscherm geplaatst. Duidelijk is dat deze aanzienlijk groter is dan zijn concurrent. Verder krijgt de Oppo Find N een front-camera in de linkerbovenhoek van het grote scherm. Details en specificaties komen we helaas nog niet te weten, dat horen we vermoedelijk op 15 december pas. Het is een interessante week bij Oppo want niet alleen deze Oppo Find N kwam in het nieuws; ook de uitschuifbare camera zagen we deze week.