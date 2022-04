OnePlus Ace aangekondigd: 150W opladen en 120Hz AMOLED scherm

OnePlus heeft de nieuwe OnePlus Ace aangekondigd. De fabrikant kiest hierbij voor een nieuwe serie, waarbij de telefoon gelijk rijk uitgerust is met mogelijkheden. Denk aan 150W opladen.

OnePlus Ace is officieel

Nadat het toestel al meermaals is opgedoken in het geruchtencircuit, is de OnePlus Ace officieel aangekondigd. Als eerst was het de beurt aan thuisland China waarvoor de telefoon werd gepresenteerd. De kans wordt mogelijk geacht dat de telefoon onder de naam OnePlus 10R volgende week voor andere landen wordt gepresenteerd, waaronder India. Of Europa ook deze telefoon te zien krijgt, is nog de vraag.

De telefoon wordt uitgebracht in het middensegment en is voorzien van een MediaTek Dimensity 8100 Max chipset, welke bijgestaan wordt door 8/12GB aan werkgeheugen en maximaal 512GB aan opslagruimte. Los van wat verbeteringen op AI-gebied, is het onduidelijk welke verbeteringen de 8100 Max precies biedt ten opzichte van de normale 8100.

De OnePlus Ace biedt een 6,7 inch Full-HD+ beeldscherm, een AMOLED-paneel met 120Hz verversingssnelheid. Je kunt kiezen uit een blauwe of zwarte kleur en er is een triple-camera. Deze cameramodule biedt een 50 megapixel hoofdlens (met OIS), een 8MP groothoeklens en een 2 megapixel macrocamera. De echte kracht van de OnePlus Ace zit hem in de 4500 mAh accu. Deze kan met maar liefst 150W opgeladen worden; wat razendsnel is. Met vijf minuten laden zit de accu weer voor 50 procent vol. Volgens OnePlus zorgen de nodige batterijbeschermende maatregelen dat de veiligheid gegarandeerd is. Na 1600 volledige laadcycli moet er nog tenminste 80 procent van de batterijcapaciteit behouden blijven.

Voor omgerekend 360 euro komt het toestel in China beschikbaar.