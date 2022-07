OnePlus 10T specificaties liggen op straat: dit zijn ze

OnePlus wil dat alle ogen gericht zijn op het komende vlaggenschip; de OnePlus 10T. De fabrikant heeft zelf van de week de eerste informatie al losgelaten; nu doet iemand anders het, en krijgen we de specificaties van de OnePlus 10T te weten.

OnePlus 10T specificaties

De nieuwe high-end smartphone van OnePlus wordt op 3 augustus aangekondigd, samen met de nieuwe OxygenOS 13 skin. Of dat betekent dat de OnePlus 10T direct met Android 13 op de markt komt, dat is nog maar de vraag; want deze versie wordt pas in september verwacht. Dus ligt het in de verwachting dat de telefoon met Android 12 komt en later de update krijgt. De OnePlus 10T kleuren zijn van de week al door de fabrikant uitgelicht en we weten ook al enkele specificaties. Nu komen we dankzij nieuwe informatie vrijwel alle specificaties te weten. We zetten ze op een rij.

De OnePlus 10T krijgt een 6,7 inch 10-bit AMOLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid. Dit paneel levert een Full-HD+ resolutie en er zit in de punch-hole een 16 megapixel camera. Achterop heeft OnePlus een 50 megapixel camera geplaatst, samen met een 8 megapixel groothoeklens en 2 megapixel macrolens. Zoals eerder al bevestigd krijgt de smartphone een Snapdragon 8+ Gen 1 chipset met 8, 12 of 16GB aan werkgeheugen. Het interne geheugen begint bij 128GB en er zal ook een optie beschikbaar komen voor een 256GB model.

Het laden gaat ontzettend snel bij de nieuwe OnePlus 10T. Naar verluidt krijgt de 4800 mAh accu de mogelijkheid om deze met 150W op te laden. Hiermee duurt het voor de helft opladen van de batterij slechts enkele minuten. Het is nog niet duidelijk of de telefoon ook draadloos opgeladen kan worden. Op 3 augustus zullen we alle details te horen krijgen van de nieuwe OnePlus 10T. Eerder werd al bekend dat we afscheid moeten nemen van fijne functies die OnePlus eerder wel leverde.