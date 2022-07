OnePlus deelt duidelijke foto OnePlus 10T: kleuren Jade Green en Moonstone Black

Gisteren werd al meer duidelijk over de OnePlus 10T, zo zullen we een aantal zaken moeten missen. Nu komen we dankzij de fabrikant nog meer te weten, met nu de kleuren waarin de OnePlus 10T zal verschijnen.

OnePlus 10T in deze kleuren

De informatie over de kleuren waarin de OnePlus 10T beschikbaar zal komen is bekend. De fabrikant zal op 3 augustus de OnePlus 10T officieel aankondigen. In de tussentijd is het onvermijdelijk en vooral ondenkbaar dat we het zonder nieuws moeten doen over het toestel. Gisteren werd al bekend dat we afscheid nemen van de geliefde Alert Slider en dat de Hasselblad-branding niet aanwezig is op het toestel.

OnePlus deelt nu een foto van de nieuwe OnePlus 10T, waarbij duidelijk wordt in welke kleuren de smartphone uitgebracht wordt. Op de foto zien we een zwarte kleur, die de naam Moonstone Black zal krijgen. Vermoedelijk met een wat ruwere achterkant die doet denken aan de afwerking van zandsteen zoals we zagen bij de OnePlus One. De groene kleur heet Jade Green en is meer matglanzend en glad van uiterlijk.

Op 3 augustus zullen we alles te weten komen over de nieuwe smartphone. Natuurlijk houdt DroidApp je hiervan op de hoogte. OnePlus zal hier ook de OxygenOS 13 skin tentoonstellen.