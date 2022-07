OnePlus 10T uitgekleed: zonder Alert Slider en Hasselblad-samenwerking

Op 3 augustus komt OnePlus met de presentatie van de nieuwe OnePlus 10T. De smartphone lijkt echter toch wat meer uitgekleed te worden dan was gedacht.

OnePlus 10T wordt uitgekleed

Eerder werd de datum van 3 augustus al bevestigd voor de aankondiging van de OnePlus 10T. Dankzij nieuwe berichten komen we nu nog wat meer te weten over de smartphone die aanstaande is. Het lijkt er namelijk op dat dit toestel meer uitgekleed wordt dan werd verwacht. Dit betekent dat we sommige functies moeten gaan missen.

De OnePlus 10T zal, ondanks dat het in het high-end segment wordt uitgebracht, het zonder Alert Slider moeten doen. Het is een veel gewaardeerde functionaliteit van de smartphones van OnePlus, waarbij je het toestel snel op stil, trillen of geluid kunt zetten. Sinds de OnePlus One worden de high-end devices al voorzien van deze handige toevoeging. OnePlus heeft dit nieuws bevestigd tegenover The Verge. Het is de vraag of toekomstige modellen er nog wel mee voorzien worden. Volgens de fabrikant is het verwijderen van de Alert Slider noodzakelijk voor andere belangrijke componenten in het toestel, zoals een betere antenne, sneller opladen en een grotere batterij.

Een andere belangrijke verandering die we zien bij de OnePlus 10T, is de afwezigheid van de branding van Hasselblad. Juist dit was prominent aanwezig bij andere vlaggenschepen van OnePlus, en legde de focus op de camera van de smartphone. Het is niet bekend waarom de Hasselblad-branding verdwenen is bij het toestel. Dit omdat de hoofdsensor een 50MP Sony IMX766 sensor zal zijn, dat een lichte upgrade is van de OnePlus 10 Pro.

OnePlus geeft de OnePlus 10T een nieuwe antenne-opstelling met 15 afzonderlijke antennes. Verder is een 6,7 inch scherm bevestigd, net als de Snapdragon 8+ Gen 1 processor en een matzwarte en groene kleur. De rest van de details op 3 augustus te weten komen. Natuurlijk doet DroidApp hiervan verslag.