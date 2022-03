Oppo toont razendsnelle opladers aan: 150W en 240W

Verschillende merken zijn al vrij ver met de oplaadsnelheid van hun nieuwe toestellen. De telefoons moeten bij Oppo binnenkort nog sneller opgeladen kunnen worden. Het merk toont 150W en 240W opladers.

Razendsnel laden met Oppo

Een 4500 mAh batterij opladen in slechts 9 minuten tijd; dat moet binnenkort mogelijk zijn met de nieuwe snellaadtechnieken van Oppo. Op het Mobile World Congress heeft Oppo twee snellaadmogelijkheden getoond die binnenkort toegepast zullen worden in de apparaten van de fabrikant. Dit resulteert in een 240W lader. Deze zogenaamde SuperVOOC lader moet de grenzen van het laadvermogen verleggen, zo stelt Oppo. De oplader is getest op onder andere de warmteafvoer, waardoor niet alleen de veiligheid, maar ook de efficiëntie is gegarandeerd. Oppo licht drie punten uit;

intelligente controle-chip die de spanning, stroom en temperatuur regelt om een veilige oplaadoplossing te leveren. Een op maat gemaakte batterijveiligheidsmonitoringchip controleert of de batterij van de mobiele telefoon tijdens gebruik wordt beschadigd door externe krachten.

De temperatuurbescherming is verbeterd via 13 temperatuursensoren die in de telefoon zijn geïnstalleerd, waardoor de kans op oververhitting wordt verkleind en afwijkingen worden voorkomen.

150W laden

Nieuw is ook een andere snellaadtechnologie van Oppo; de 150W lader. Tijdens het round-the-table gesprek waar DroidApp bij aanwezig was, gaf OnePlus al aan dat het werkt aan 150W laden. Oppo en OnePlus behoren tot hetzelfde moederbedrijf, dus dat Oppo ook met deze techniek komt is geen verrassing. Oppo voorziet de 150W SuperVOOC lader van een speciaal Battery Health Engine. Deze verbeteren de gezondheid, veiligheid en prestaties door de hardware en de software te optimaliseren, zo stelt de fabrikant.

De levensduur van de batterij wordt geoptimaliseerd, doordat elektroden continu gerepareerd worden tijdens de laad en ontlaadcycli van de batterij. Volgens Oppo behouden de meeste telefoons 80 procent van hun capaciteit bij 800 keer laden. Bij de oplaadtechniek van Oppo moet dit uitkomen op 1600 keer. BHE, zoals deze techniek afgekort wordt genoemd, zal in de toekomst geïntegreerd worden in de meeste middenklasse en high-end Oppo-smartphones.

