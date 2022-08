OnePlus Nord Buds review: budget in-ears met lekker geluid

OnePlus heeft een setje betaalbare oordopjes uitgebracht onder de naam OnePlus Nord Buds. Maar wat mag je verwachten van deze vijftig euro kostende in-ears, je leest onze bevindingen in deze Nord Buds review.

OnePlus Nord Buds review

Onder het mom “Laat de beat knallen” komt OnePlus met deze Nord Buds die ook over Dolby Atmos-ondersteuning moeten beschikken. Of dat dan daadwerkelijk beter geluid oplevert gaan we nog ondervinden. Zoals gangbaar is bij de meeste draadloze in-ears heb je in combinatie met de case circa 30 uur speeltijd.

In de verpakking

OnePlus levert de Nord Buds met drie verschillende formaten oordopjes en een USB-C laadkabeltje. Verder zijn er een aantal boekjes meegeleverd met informatie en een handleiding. Belangrijker nog zijn de buds zelf, die vinden we in een vrij grote zwarte case. Wat opvalt is dat de case nog al groot is en niet lekker in je broekzak past. Wel leuk aan de verpakking is dat OnePlus drie verschillende ontwerpjes voor de binnenzijde van de verpakking heeft bedacht.

In het gebruik

De oortjes zijn zo gekoppeld aan ons toestel en het luisteren kan beginnen en de geluidskwaliteit van deze in-ears zijn zeker niet slecht het laag en midden zijn goed afgesteld en alleen het hoog mag iets minder snerpen. Maar daarvoor kan je met de equalizer een hoop kanten uit. Toch zou je kunnen zeggen dat deze in-ears niet helemaal in het budgetsegment thuis horen.

Met de Sound Master EQ kun je je luistervoorkeuren aanpassen met een zeskanaals-equalizer. Standaard vind je vier verschillende aanbevolen standen. Waarbij “Krachtig” voorzien is van een aanbevolen label, deze stand zullen we je niet aanbevelen, want het hoog is onaangenaam om naar te luisteren. Beter af ben je met de standaard preset of een aangepaste preset waarbij je vooral de bastonen naar beneden haalt en het midden en hoog horizontaal laat.

Verwacht geen noise canceling op deze oortjes van 50 euro, maar de in-ears sluiten goed af en je zult daardoor niet veel last hebben van omgevingsgeluid. Voor telefoongesprekken is er wel een AI ruisonderdrukking die zorgt voor betere verstaanbaarheid.

Batterijduur

Niet geheel onbelangrijk is de accuduur deze valt in de praktijk uit rond de 6,5 uur waarna de in-ears helemaal leeg zijn. Omdat je ze tussendoor weer terug in de case stopt worden deze vrij snel weer bijgeladen. Zodoende kan je zeker 25 uur vooruit op deze Nord Buds.

Beoordeling

Voor vijftig euro heeft OnePlus met de Nord Buds een leuk setje in-ears op de markt gezet, die ook nog eens redelijk goed klinken. Wel moet het hoog wat naar beneden gedraaid worden in de equalizer. Ben je van plan een hele werkdag deze in-ears te gebruiken dan zou het zo maar kunnen dat je tussentijds even bij moet laden.

De OnePlus Nord Buds kosten je 49 euro. Je kunt de headset direct aanschaffen bij Coolblue, OnePlus zelf, Knaldeals en Belsimpel.