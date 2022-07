Huawei FreeBuds Pro 2 review: muzikaal hoogstandje met Frans tintje

Huawei heeft haar audio-portfolio uitgebreid met een nieuw setje in-ear headphones, de Huawei FreeBuds Pro 2. Wij hebben deze draadloze oortjes met actieve noise cancelling getest en dit zijn onze ervaringen.

Huawei FreeBuds Pro 2 review

Als de opvolger van de Huawei FreeBuds Pro van twee jaar geleden hoopt Huawei opnieuw hoge ogen te gooien als het gaat om draadloos luistergenot. Naast verbeterde noise cancelling en een samenwerking met het Franse Devialet hoopt Huawei zich ook in het rijtje met hoogwaardige audio producten te vestigen.

Huawei levert de FreeBuds Pro 2 in de charging case, met daarbij een opvallend lege snelstart handleiding. Verder vinden we nog twee paar oordopjes in verschillende groottes en een kort USB Type-C laadkabeltje waarmee we de case kunnen opladen.

Audiokwaliteit

Op de standaardinstellingen die in samenwerking met Devialet zijn ontwikkeld zijn de FreeBuds Pro 2 zeker geen slechte in-ears. Maar horen we ook waar Huawei de focus heeft gelegd op de audioweergave. De bass heeft een lichte boost gekregen en ook het hoog is lekker opgefrist. Het iets te frisse hoog hoor je bijvoorbeeld goed bij JUNG’s “Follow your heart”, maar ook Michael Jackson’s Earth Song. Toch is de kwaliteit van het geluid goed, zo niet uitstekend te noemen.

Naast de standaard preset zijn er via de Huawei AI Life nog een drietal andere presets te vinden waarmee juist het hoog of laag een extra boost gegeven kan worden. Zelf sleutelen aan de equalizer is eveneens mogelijk, je hebt een vrij brede keuze aan welke frequenties je juist een beetje wilt ophalen. Zo creëer je voor jezelf de beste audiokwaliteit.

Verder hebben de FreeBuds Pro 2 ondersteuning voor de LDAC audiocodec, wat volgens Huawei garant moet staan voor hoge resolutie audio. Al is het wel afhankelijk vanuit welke bron je audiobestand afkomstig is. Qua noise cancelling doen de FreeBuds Pro 2 het goed, onze omgeving wordt lekker stil als we de ANC activeren.

Wel merkten we tijdens het testen een tweetal vreemde zaken op, zo had het linkeroortje af en toe last van digitale ruis. Bij een tweede keer leek het net alsof het geluid net niet synchroon liep tussen de twee in-ears. Iets wat pas opgelost wordt als je de Bluetooth verbinding verbreekt en vervolgens weer laat verbinden.

Batterijduur

Door de oortjes in de case te steken worden ze gelijk weer opgeladen voor een volgende luistersessie. Met actieve noise cancelling ingeschakeld gaan de in-ears circa 4,5 uur mee. Door de case kom je met ANC ingeschakeld op ongeveer 19 uur luisterplezier, terwijl als je ANC uitgeschakeld houdt je bijna het dubbele kan behalen. Al is 19 uur misschien wel wat weinig als je veel gebruik maakt van je in-ears in rumoerige omgevingen zoals de trein.

Beoordeling

Huawei heeft haar FreeBuds Pro ten opzichte van twee jaar geleden goed verbeterd en de samenwerking met Devialet hebben de geluidskwaliteit goed gedaan. Het geluid is fris met een goede bass ondersteuning. Toch merkten we ook nog wat kinderziektes op zoals digitale storing en een niet geheel synchrone audioweergave. Wellicht dat Huawei dit nog weet te verhelpen met een software update. Zit je veel in een rumoerige omgeving dan is de accuduur een beperkende factor.

Warm geworden voor de Huawei FreeBuds Pro 2?