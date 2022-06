Huawei presenteert nieuwe FreeBuds Pro 2 met True Sound luistervaring

Huawei heeft een nieuw audioproduct aangekondigd. De fabrikant komt met de Huawei FreeBuds Pro 2, een nieuwe generatie oordopjes die de beste geluidskwaliteit moeten bieden. Volgens de fabrikant moet je hiermee de ware schoonheid van audio ervaren.

Huawei FreeBuds Pro 2

Een nieuw audio-product in de FreeBuds-serie van Huawei is aangekondigd. Het gaat om de Huawei FreeBuds Pro 2, een nieuwe set oordopjes die van alle gemakken voorzien is. Het is een een akoestische premium TWS headset met een speciale techniek die twee drivers in harmonie laat samenwerken voor de beste geluidskwaliteit. Huawei geeft de FreeBuds Pro 2 een planair diafragma voor heldere en nauwkeurige hoge tonen, en een dynamische driver met vier magneten voor een krachtige bas in midden en lage frequenties. Het zorgt voor een breed audiobereik tussen de 14Hz en 48kHz.

De Huawei FreeBuds Pro 2 beschikt over Triple Adaptive EQ waarmee het geluid automatisch afgestemd kan worden op de structuur van het gehoorkanaal, de positie van de oordopjes en het volume. De oordopjes kunnen overweg met LDAC, HWA en Hi-Res Audio Wireless. Huawei geeft de headset ook een actieve ruisonderdrukking die nog beter moet zijn dan de voorganger. Deze is slim, waardoor de mate van ruisonderdrukking afgestemd kan worden op de omgeving. Met de FreeBuds Pro 2 kun je schakelen tussen twee apparaten; zowel smartphones, tablets, pc’s als Huawei-wearables.

De batterij houdt het met ANC ingeschakeld vier uur uit. Met de case wordt een batterijduur van 18 uur behaald. Zonder ANC is dit respectievelijk 6,5 en 30 uur. De case kan draadloos via reverse charging opgeladen worden, als de telefoon dit ondersteunt. Vanaf 13 juli kun je de Huawei FreeBuds Pro 2 kopen voor 199,99 euro, in de kleuren Silver Frost, Ceramic White en Silver Blue. Tijdelijk krijg je een Huawei Band 7 hierbij cadeau.