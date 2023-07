OnePlus Nord 2 krijgt update naar Android 13

Het geduld werd bij de OnePlus Nord 2-gebruikers op de proef gesteld, maar inmiddels is het hoge woord eruit. De update naar Android 13 kan vanaf nu gedownload worden voor de OnePlus Nord 2.

OnePlus Nord 2: Android 13

De update naar Android 13 kan vanaf nu gedownload worden voor de OnePlus Nord 2. Dit laat DroidApp-lezer Pim ons weten. De smartphone krijgt samen met de update naar Android 13, ook de OxygenOS 13.0 skin van OnePlus. Deze brengt ook op zijn beurt weer wat verbeteringen en optimalisaties. Zo zijn er enkele aanpassingen gedaan in de user interface van het toestel. We krijgen ook signalen binnen dat het batterijverbruik beter geoptimaliseerd is met de update.

De OnePlus Nord 2 werd op de markt gebracht met Android 11. Zoals we in onze OnePlus Nord 2 review al schreven, zou de smartphone bijgewerkt worden met twee Android-updates. Dat betekent dat deze Android-update de laatste versie-update is voor het toestel. De beveiligingsupdates gaan nog een jaartje langer door, die werden voor drie jaar beloofd. Daarnaast is het goed mogelijk dat OnePlus nog OxygenOS-updates blijft verspreiden voor de smartphone.

OnePlus rolt updates gefaseerd uit. Hierdoor kan het even duren totdat iedere gebruiker de update binnen ziet komen.