OnePlus Nord CE 2 5G lekt uit in officiële foto: Bahama Blue kleur

OnePlus kondigt later deze week de nieuwe OnePlus Nord CE 2 5G aan, zo werd eerder al duidelijk. Nu is er een foto uitgelekt van het nieuwe toestel.

OnePlus Nord CE 2 5G in beeld

De nieuwe OnePlus Nord CE 2 wordt donderdag officieel aangekondigd door de fabrikant. Tot die tijd moeten we het doen met de geruchten en berichten die tot nu toe binnen komen drijven. Aan het rijtje berichten kunnen we een nieuw bericht toevoegen. De smartphone duikt namelijk nu op in de kleur Bahama Blue, waarbij de foto van OnePlus zelf afkomstig is. De kleur lijkt een subtiel verloop te hebben.

Wat opvalt is de grote cameramodule met drie lenzen, waarbij er twee duidelijk groter zijn. De macro-lens zit er klein rechts naast. Bevestigd is al dat, ondanks dat het een middenklasser is, de accu met 65W opgeladen kan worden; wat onwijs snel is in dit segment. De telefoon lijkt verder een Dimensity 900 chipset te krijgen, net als een microSD-slot en een 3,5 millimeter aansluiting voor een headset. Volgens geruchten zou OnePlus de Nord CE 2 5G twee Android-updates willen geven, al zou hij wel met Android 11 op de markt gebracht worden.

Alle details zullen we donderdag te horen krijgen van OnePlus. Natuurlijk lees je alles terug bij DroidApp.

OnePlus Nord CE 5G Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 298,00 euro