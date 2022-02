OnePlus deelt eerste details OnePlus Nord CE 2 5G: aankondiging op 17 februari

Volgende week heeft OnePlus een nieuwe aankondiging gepland staan. Op 17 februari zal OnePlus haar nieuwe mid-end smartphone presenteren; de OnePlus Nord CE 2 5G. De fabrikant geeft direct vast wat specificaties, waarover de smartphone zal beschikken.

OnePlus Nord CE 2 op 17 februari

OnePlus heeft ons laten weten dat volgende week donderdag, op 17 februari, een nieuwe smartphone gepresenteerd zal worden. Het is een nieuw familielid voor de Nord-familie, waarbij het hier gaat om de OnePlus Nord CE 2 5G, welke de huidige OnePlus Nord CE op moet volgen. We krijgen direct een glimp te zien van de nieuwe smartphone, waarbij twee grote cameralenzen direct opvallen van de tweede generatie Core Edition.

De Chinese fabrikant deelt ook gelijk wat specificaties waarover de OnePlus Nord CE 2 zal beschikken. Zo zal de telefoon een 3,5 millimeter aansluiting krijgen voor een headset. Een andere functie die we terug gaan zien is de mogelijkheid om het geheugen uit te breiden met een geheugenkaart. Deze mag een maximale grootte hebben van 1TB. Het meest in het oog springt het snelladen. De OnePlus Nord CE 2 kan namelijk met een kracht van 65W opgeladen worden, wat uitzonderlijk snel is voor een mid-end toestel.

Alle details zullen we op 17 februari te horen krijgen. Eerder gingen wel geruchten rond over een 6,4 inch beeldscherm en een MediaTek Dimensity 900 chipset.