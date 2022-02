Carl Pei deelt eerste aanwijzingen Nothing-smartphone

Het eerste product van Nothing, van de voormalige OnePlus-oprichter Carl Pei, waren draadloze oordopjes. Echter komt er nu een smartphone aan, zo wordt duidelijk.

Eerste Nothing smartphone?

Carl Pei is geen onbekende naam in de techwereld. Pei stond eerder aan het roer bij OnePlus, maar daar stopte hij in 2020. Het begon vervolgens met het eigen merk Nothing, wist smartphonefabrikant Essential over te nemen en kwam met de Nothing Ear (1) headset. Nu is het tijd voor een volgende stap.

Al langer gaan er geruchten over een eigen smartphone van het bedrijf. Pei deelde de tweet met de tekst ‘Back on Android’. Vervolgens werd door Google én Qualcomm gereageerd met een foto die een samenwerking uitbeeldt. Het is niet de enige aanwijzing. Eerder deze maand zagen we al een tweet waarbij hij vraagt wat je favoeiete Android-based OS is, en waarom. Een antwoord van iemand was, wat de gedachten van Carl waren. Pei reageerde daarop met dat we dat binnenkort zullen zien.

Gezien het feit dat Qualcomm met haar Snapdragon-account heeft gereageerd, maakt in ieder geval duidelijk dat de Nothing smartphone over een Snapdragon processor zal beschikken. Eigenlijk weten we verder nog helemaal niets over het nieuwe model. We hebben ook op dit moment geen idee wanneer de smartphone aangekondigd gaat worden.