Essential, het merk van Android-oprichter Andy Rubin, per direct gestopt

Het is einde verhaal voor smartphonefabrikant Essential. Het merk drong door met de in 2017 uitgebrachte PH-1. Maar nu is het voor alles einde verhaal.

Geen Essential meer

Het merk Essential, van voormalig Android-oprichter Andy Rubin houdt op te bestaan. De fabrikant kwam in 2017 met haar eerste en tevens enige smartphone; de Essential PH-1. Deze smartphone wist vooral onder de techliefhebbers hoge ogen te gooien. Er kwam echter nooit een opvolger voor de PH-1.

Niet alleen komt er geen nieuwe Essential-smartphone, het hele bedrijf stopt ermee. Dit betekent dat de vorige week uitgebrachte security-update voor de PH-1, de laatste update was. De smartphone is daarmee zo’n 3 jaar van updates voorzien. Verder stopt ook Newton Mail in april stoppen, dit is ook van Essential. Een reden voor het stoppen is niet bekend, maar we vermoeden dat het bedrijf niet meer de financiële middelen heeft.