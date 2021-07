Nothing, het nieuwe merk van OnePlus-oprichter Pei, lanceert eerste product: Ear (1)

OnePlus is voor Carl Pei verleden tijd. Pei heeft nu voor zijn nieuwe merk ‘Nothing’ een nieuw product aangekondigd; de Nothing Ear (1). Het is een set wireless earbuds vol mogelijkheden, voorzien van een mooi design. Het product komt ook naar Nederland.

Nothing Ear (1)

Carl Pei stond aan het begin van de oprichting van OnePlus, samen met Pete Lau richtte hij het bedrijf op. Samen met Tony Fadell (van Apple en Nest), Kevin Lin (Twitch), Steve Huffman van Reddit en enkele anderen hebben ze het merk ‘Nothing’ opgericht. Nu heeft het merk haar eerste product aangekondigd; de Nothing Ear (1) draadloze earbuds. De oordopjes kenmerken zich door een transparant design en een naar eigen zeggen premium gebruikservaring. Daarbij weet Nothing het product ook nog eens scherp in de markt te zetten.

De buds van Nothing zijn zoals gezegd transparant. Dit resulteert in het kunnen zien van de verschillende onderdelen in het product. Denk aan de microfoons, magneten en de printplaat. Elk oordopje heeft een gewicht van slechts 4,7 gram, waardoor ze licht in het oor liggen. Verder zien we drukontlastende ventilatieopeningen, een ergonomische pasvorm en zijn er drie aanpasbare siliconen oordopjes.

Nothing belooft puur geluid met dank aan de grote driver van 11,6 millimeter. Er is Active Noise Cancellation aanwezig. Deze kun je bijvoorbeeld gebruiken met de Light-modus voor gematigde ruisonderdrukking of op Maximum, voor luidruchtige omgevingen. Met de Nothing Ear (1) heb je met een volle accu 5,7 uur luistertijd. Met de oplaadcase heb je 34 uur luistertijd. Je kunt de oplaadcase draadloos opladen. Tien minuten laden is genoeg voor 8 uur stroom, zo stelt het merk.

Vanaf 31 juli is de Nothing Ear (1) beschikbaar. Dit is alleen via Nothing zelf. Vanaf 17 augustus kun je in 45 landen en regio’s, waaronder Nederland en Duitsland, de Nothing Ear (1) zelf aanschaffen. Je kunt hiervoor terecht bij geselecteerde winkels, waaronder Belsimpel. De prijs is met 99 euro erg scherp te noemen.