Nova Launcher 7: grote update beschikbaar in Google Play Store

In de Google Play Store staat een update klaar voor één van de meest geliefde launchers voor Android. Het gaat om Nova Launcher 7 welke voorzien is van een hoop verbeteringen en nieuwe mogelijkheden.

Nova Launcher 7

De ontwikkelaars van Nova Launcher hebben met versie 7 een nieuwe update uitgebracht voor Android. Nova Launcher 7 is van grond af opnieuw opgebouwd en daardoor helemaal bij de tijd. De code is grotendeels herschreven, wat resulteert in een nieuwe frisse app met de kracht van eigenschappen die Nova Launcher eerder al bood. In juli werd al een bètaversie uitgebracht van de nieuwe launcher.

Nova Launcher 7 is voorzien van nieuwe stijlen en animaties, welke je terugziet bij overgangen. Verder is er een nieuw weerpictogram in de zoekbalk en zijn er instellingen om aanvullende extra’s toe te voegen. Vanuit de zoekbalk kun je met Nova Launcher 7 ook met DuckDuckGo zoeken, of direct zoeken naar een app in de Google Play Store. Bij widgets krijg je voortaan de mogelijkheid om de hoek aan te passen naar eigen wens.

De changelog van Nova Launcher 7 is gelijk aan die van de bètaversie; die vind je hieronder.