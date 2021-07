Nova Launcher van grond af opnieuw opgebouwd: dit is Nova Launcher 7

Nova Launcher is één van de populairste launchers voor Android. Doordat de vorige versies op een oudere versie van het systeem was gemaakt, liepen de ontwikkelaars tegen problemen aan. Nu is er een compleet nieuwe versie uitgebracht, welke je nu kunt downloaden.

Nova Launcher 7

Een nieuwe versie staat klaar van Nova Launcher. Met Nova Launcher 7 is de applicatie van de grond af compleet opnieuw opgebouwd en is de code van de applicatie grotendeels herschreven. Dit resulteert in een nieuwe frisse app, maar met de eigenschappen die we kennen van Nova Launcher. De beta-versie van de nieuwe launcher brengt verschillende verbeteringen.

Allereerst is er visueel het nodige verbeterd. Zo zijn er nieuwe stijlen en animaties en wordt er gebruik gemaakt van de nieuwe techniek die verbeteringen mogelijk maakt. In de zoekbalk vind je nu het nieuwe weerpictogram en kun je verschillende extra’s toevoegen. Beschik je over Prime, dan kun je een actie aantikken door naar beneden over een app-icoon te vegen. Zoekopdrachten zijn ook vernieuwd; je kunt vanuit de zoekbalk direct met DuckDuckGo zoeken, of met Google of in de Google Play Store. Van widgets kun je voortaan de hoekradius aanpassen.

Changelog

De changelog van Nova Launcher 7 hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Visual refresh – Rebased on the latest AOSP launcher code and updated Nova specific code to match the latest animation and visual styles

Weather icon in search bar (Nova Settings > Search > Desktop Search Bar > Weather)

Swipe down action on icons (Requires Prime)

Enhanced Nova Search

Reshape themed icons and toggle reshaping per icon

Option for Android for Work apps in their own tab

Custom Widget Corner Radius (Nova Settings > Desktop > Widget corner radius)

Downloaden

Wil je Nova Launcher 7 proberen, dan kun je je aanmelden voor het beta-programma. Wil je niet langer wachten, dan kun je eventueel hier de APK downloaden.