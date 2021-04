Smart Launcher 5: je interface meer geordend met uitgebreide launcher

Vandaag laten we je kennismaken met de Smart Launcher 5 app. Deze applicatie is al een tijdje te vinden in de Google Play Store en kan misschien wel prima je bekende launcher vervangen.

Smart Launcher 5

Willem heeft ons onlangs getipt over het bestaan van Smart Launcher 5. Tijd dus om hier eens een blik op te werpen en te kijken naar de mogelijkheden van deze launcher voor Android. Mogelijk gebruik je op je smartphone de standaard launcher zoals de smartphonefabrikant deze meelevert, of heb je een alternatief zoals het bekende Action Launcher of Nova Launcher. Een andere interessante speler is Smart Launcher 5.

Pagina’s en widgets

Met deze applicatie kun je Android nog meer naar je eigen hand zetten. Hiervoor kun je terecht bij de verschillende instellingen. Denk aan de kleur van de tijd en verschillende pagina’s. Zo is er een nieuwstabblad met het nieuws van Microsoft, een apart startscherm en aparte widgetpagina. Op die laatste pagina kun je tal van widgets droppen. Mocht je niet genoeg hebben aan die pagina, dan kun je nog meer widgetpagina’s aanmaken. Al dien je hiervoor wel de premium-versie te hebben. Wat ik een voordeel vind van het startscherm, is dat je snel icoontjes van je favoriete apps kunt toevoegen. Niet meer los handmatig uit het menu slepen, maar direct aanvinken welke je terug wilt laten komen op het startscherm.

Achtergrond en zoeken

Smart Launcher 5 kan verder dankzij Ambient Thema de kleuren van het thema aanpassen op basis van de achtergrond. De achtergrond kun je snel aanpassen dankzij de integratie van Unsplash, waarbij rechtenvrije foto’s ingesteld kunnen worden als wallpaper. Er zijn ook adaptieve pictogrammen en een een slim zoeken-functie waarmee je niet alleen door de apps op je telefoon kunt zoeken, maar ook direct op speurtocht gaat door je contactpersonen en de Google Play Store. Er is verder een uitgebreide tijd-datum-weer widget en je kunt tal van instellingen personaliseren.

Verder kun je in Smart Launcher 5 terecht voor gebaren en sneltoetsen. Nog even terugkomend op de icoontjes, die kun je helemaal personaliseren naar hoe je zelf wilt. Denk aan de grootte, labelgrootte en de vorm. Je kunt ook het donkere thema gebruiken en een back-up maken van je huidige instellingen. Middels de bekende flowerindeling kun je gemakkelijk zelf de volgorde van de verschillende schermen aanpassen.

Apps

Je geïnstalleerde applicaties op de smartphone, kunnen overzichtelijk gesorteerd worden. Hierbij zijn er verschillende categorieën die gebruikt worden. Denk aan communicatie, internet, games, media, hulpprogramma’s en instellingen. Over het algemeen klopt deze indeling prima.

Smart Launcher Pro

Kies je voor Smart Launcher Pro, dan krijg je nog meer mogelijkheden tot je beschikking. Denk aan vervagingseffecten, 3D perspectief voor je wallpapers, nog meer opties voor de icoontjes en kan het scherm uitgeschakeld worden als je het toestel plat hebt liggen, zoals op een tafel. Daarnaast krijg je nog veel en veel meer mogelijkheden tot je beschikking. Je kunt deze betaalde versie aanschaffen voor 12,99 euro voor altijd, 5,99 euro per jaar of 1,99 per maand.



Wil je zelf aan de slag met Smart Launcher 5, dan kun je de app downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.