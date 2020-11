Walpy: een minimalistische wallpaper-app met handige functies

Als je in de Play Store op zoek gaat naar een wallpaper-app, dan ontdek je er tientallen, zo niet honderden. Wij kwamen Walpy tegen, een minimalistische wallpaper-app met mooie achtergronden.

Walpy app

Ben je uitgekeken op de huidige achtergrond op je smartphone of tablet, dan kan de lange zoektocht beginnen naar een andere wallpaper. Hiervoor kun je terecht in de Play Store waar je vele apps kunt vinden, of zelf plaatjes downloaden. Eén van de apps die je kunt downloaden uit de Play Store is Walpy, een app waar we dankzij een tip van Richard op gestuit zijn.

De applicatie kenmerkt zich door een minimalistische en rustig ontwerp, waarbij je keuze hebt uit een groot aantal achtergronden. Op het startscherm vind je twee tabbladen; recent en populair. Daarnaast kun je onderin beeld naar collecties gaan, je favorieten beheren en naar de instellingen gaan. Via de instellingen kan je bijvoorbeeld instellen dat de wallpaper om de zoveel tijd ververst wordt, zodat je steeds een nieuwe achtergrond voorgeschoteld krijgt.

Er is ook een zoekfunctie, zodat je op speurtocht kunt, bijvoorbeeld naar foto’s van IJsland, het schitterende Rothenburg ob der Tauber of juist mooie hondenfoto’s. Bij het kiezen van een foto kun je nog verschillende bewerkingen toepassen. Denk aan de vervaging, helderheid, het contrast, de vignettering of bepaalde symbolen/stickers op de achtergrond plaatsen. Eenmaal naar wens kan de wallpaper ingesteld worden als achtergrond op je homescreen en/of vergrendelscherm.

Je kunt Walpy gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.