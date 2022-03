Action Launcher 49 verschenen: grote update met hoop nieuwe functies

Chris Lacy, bekend van onder andere de app Action Launcher, heeft een nieuwe versie uitgebracht van de app Action Launcher. In Action Launcher 49 zien we een reeks nieuwe functies, mogelijkheden en verbeteringen.

Action Launcher 49

In de Google Play Store staat een update klaar voor één van de meest geliefde launchers voor Android. Het gaat om Action Launcher en deze keer zijn we aangekomen bij versie 49. Met de update naar Action Launcher 49 heeft de ontwikkelaar een hoop verbeteringen en optimalisaties doorgevoerd. Een belangrijke nieuwe toevoeging is de aanwezigheid van de sterk verbeterde overgangsanimaties bij terugkeer naar de launcher, vanuit andere apps. Door verschillende aanpassingen die in het verleden door Google zijn doorgevoerd, viel deze eigenschap van de launcher grotendeels in het water.

Vanaf nu is er ook ondersteuning voor adaptieve icon-packs, is het eigen app-pictogram bijgewerkt en kun je voor je zoekopdrachten ook Brave gebruiken. Verder heb je snel toegang tot Google Lens en zijn er verschillende fixes.

Changelog

De nieuwe opties die Action Launcher 49 te bieden heeft, zijn verzameld in de changelog die je hieronder kunt vinden.