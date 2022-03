Nothing teast Phone (1) met Nothing OS: dit weten we

Nothing, het merk van voormalig OnePlus-oprichter Carl Pei, komt met een eigen smartphone; de Phone (1), zo heeft het bedrijf bekend gemaakt. Het model is voorzien van Nothing OS.

Eigen smartphone van Nothing

Het merk Nothing heeft op een eigen live-event bekend gemaakt wat de plannen zijn op de korte termijn. De Nothing Phone (1) zal binnenkort zijn debuut maken, en wel deze zomer. Het is het tweede product van de Chinese fabrikant, waarbij we eerder de Nothing Ear (1) zagen.

Veel informatie blijft nog wat onduidelijk. Wel zal de smartphone geleverd worden met een Snapdragon chipset en wordt er samengewerkt met Google, Samsung, Qualcomm, BYD, Sony en Visionox. Volgens Carl Pei, de oprichter van Nothing wordt met deze telefoon het meest overtuigende alternatief geboden voor Apple. Hiervoor maakt het gebruik van een eigen ecosysteem waarbij producten goed met elkaar samenwerken, ook van andere merken. Waaronder Apple AirPods en Tesla.

Nothing OS

Carl Pei laat weten dat de Phone (1) zal draaien op Android, met daarbij de eigen Nothing OS skin. Deze moet volgens hem “zonder moeite verbinden en integreren met Nothing producten, en producten van andere toonaangevende merken”. Nothing OS moet alleen de beste functies van het ‘pure’ Android bevatten. Wel zal het merk enkele toevoegingen doen, waaronder naar eigen zeggen op maat gemaakte lettertypes, kleuren, grafische elementen en geluiden.

Nothing geeft aan dat de eerste smartphone van het bedrijf een focus krijgt op een goede geluidskwaliteit en een duidelijk updatebeleid. Er zullen drie Android OS-updates worden uitgerold en voor een periode van vier jaar beveiligingsupdates.

Nothing zou vanaf april haar eigen launcher willen uitbrengen voor ondersteunende smartphones. Op dit moment ontbreken nog verdere beelden van de Nothing Phone (1).