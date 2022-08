We hebben weer een verfrissend overzicht van series, films en documentaires bij jouw favoriete streamingsdiensten! Deze films en series vind je vanaf week 33 van 2022 nieuw op Netflix, Disney+, HBO Max en Pathé Thuis.

Netflix

Tekken: Bloodline

Jin Kazama leerde al op jonge leeftijd van zijn moeder de zelfverdedigingskunst van de familie, de traditionele gevechtskunst in Kazama-stijl. Toch was hij machteloos toen er plotseling een monsterlijk kwaad opdook dat alles wat hem dierbaar was vernietigde en zijn leven voorgoed veranderde.

The Girl in the Mirror

Nadat ze haar geheugen heeft verloren bij een bizar ongeluk waarbij de meeste van haar klasgenoten om het leven kwamen, probeert Alma te ontrafelen wat er die dag is gebeurd – en haar identiteit terug te vinden.

Echoes (seizoen 1)

De eeneiige tweeling Leni en Gina verwisselen al jaren stiekem van plaats. Maar wanneer één zus verdwijnt, beginnen hun levens uiteen te vallen.

Brooklyn Nine-Nine (Seizoen 8)

Inside the Mind of a Cat

The Next 365 Days

Amazon Prime Video

Making the Cut (seizoen 3)

Heidi Klum en Tim Gunn zijn de gastheren van ontwerpers die voor uitdagingen en opdrachten staan die hun ontwerpvaardigheden en hun vaardigheden om alle aspecten van een bedrijf te runnen op de proef stellen.

Videoland

Ronnie: De Familie Flex

Een kijkje in het leven van de Familie Flex, met de komst van de kleine Remi is er veel veranderd en dat zorgt voor chaotische en hilarische taferelen.

HBO Max

The Last Witch Hunter

De moderne wereld kent vele geheimen, maar verreweg het meest verbijsterende is dat er nog steeds heksen onder ons leven; wrede bovennatuurlijke wezens die van plan zijn de Zwarte Dood op de wereld los te laten en voor eens en altijd een einde te maken aan het menselijk ras.

Disney+

She-Hulk: Attorney at Law

Jennifer Walters leidt het gecompliceerde leven van een alleenstaande 30-jarige advocate die ook nog eens een groene superkrachtige hulk van 1 meter 80 is.

Pathé Thuis

The Northman

Prins Amleth staat op het punt een man te worden als zijn vader op brute wijze wordt vermoord door zijn oom, die de moeder van de jongen ontvoert. Twee decennia later is Amleth een Viking die op een missie is om zijn moeder te redden, zijn oom te doden en zijn vader te wreken.