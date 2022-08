Er zijn de komende week weer een hoop nieuwe titels bij je favoriete streamingsdienst te ontdekken, we maken ook nu weer een rondje! Deze films en series vind je vanaf week 34 van 2022 nieuw op Netflix, HBO Max en Pathé Thuis.

Netflix

The Walking Dead (seizoen 11)

Allen die in Alexandria wonen worstelen om het te herstellen en het toenemende aantal bewoners te voeden, waaronder de overlevenden van de val van het Koninkrijk en de verbranding van Hilltop; samen met Maggie en haar nieuwe groep, de Wardens. Alexandria heeft meer mensen dan het kan voeden en beschermen. Hun situatie is nijpend als de spanningen oplopen over gebeurtenissen uit het verleden en zelfbehoud naar de oppervlakte komt binnen de verwoeste muren.

Angry Birds: Summer Madness (seizoen 3)

Tienervogels Red, Chuck, Bomb en Stella storten neer in Camp Splinterwood met hun gevederde medekampeerders voor een zomer vol hoogvliegende capriolen!

Delhi Crime (seizoen 2)

Terwijl Delhi gebukt gaat onder de nasleep van een groepsverkrachting, leidt DCP Vartika Chaturvedi een nauwgezette zoektocht naar de daders. Gebaseerd op de 2012 Nirbhaya zaak.

Pathé Thuis

Top Gun: Maverick

Na meer dan dertig jaar dienst als een van de topvliegers van de marine, en het ontlopen van de promotie in rang die hem aan de grond zou houden, vindt Pete “Maverick” Mitchell zichzelf terug in het trainen van een detachement van TOP GUN afgestudeerden voor een gespecialiseerde missie die geen enkele levende piloot ooit heeft gezien.

Zalava

1978, in een klein dorp genaamd Zalava, beweren dorpelingen dat er een demon onder hen is. Een jonge sergeant die de bewering onderzoekt, komt in aanraking met een exorcist die probeert de demon uit het dorp te verdrijven. Hij arresteert de exorcist op beschuldiging van fraude, maar komt plotseling vast te zitten in een vervloekt huis met zijn geliefde. De dorpelingen, die geloven dat ze beiden bezeten zijn door de demon, besluiten hen te doden.

Amazon Prime Video

Samaritan

De dertienjarige Sam Cleary vermoedt dat zijn mysterieuze, teruggetrokken buurman Mr. Smith in werkelijkheid de legendarische burgerwacht Samaritaan is, die 20 jaar geleden als dood werd opgegeven. Nu de criminaliteit toeneemt en de stad op de rand van chaos staat, maakt Sam het tot zijn missie om zijn buurman uit zijn schuilplaats te lokken en de stad van de ondergang te redden.

HBO Max

Wonder

Het verhaal van August Pullman, een jongen met gezichtsafwijkingen, die naar de vijfde klas gaat en voor het eerst naar een gewone basisschool gaat.