Nieuw op Netflix, Pathé, Disney+ en meer de komende week (week 38 – 2022)

Begin jouw weekend met een nieuw overzicht van series en films op Netflix, Pathé, Amazon en meer. Deze titels vind je in week 38 nieuw op je favoriete streamingsdiensten.

Netflix

Snabba Cash (seizoen 2)

De levens van een ambitieuze zakenvrouw, een charmante gangster en een tiener met problemen botsen tijdens een wanhopige – en sinistere – jacht op rijkdom.

Dynasty (seizoen 5)

De film volgt twee van Amerika’s rijkste families, de Carringtons en de Colbys, terwijl ze een vete uitvechten om de controle over hun fortuin en hun kinderen. De focus ligt op Fallon Carrington, de dochter van miljardair Blake Carrington, en haar aanstaande stiefmoeder, Cristal.

A Jazzman’s Blues

Tyler Perry’s verhaal over verboden liefde en familiedrama ontrafelt 40 jaar van geheimen en leugens tegen een soundtrack van juke joint blues in het diepe zuiden.

Disney+

Andor (seizoen 1)

Het verhaal van de ontluikende rebellie tegen het Rijk en hoe mensen en planeten erbij betrokken raakten. In een tijdperk vol gevaar, bedrog en intriges, begint Cassian Andor aan het pad dat hem tot een rebellenheld zal maken.

The Kardashians (seizoen 2)

Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall en Kylie brengen de camera’s terug om de waarheid achter de krantenkoppen te onthullen. Van de intense druk van het runnen van miljardenbedrijven tot de hilarische geneugten van speeltijd en schooluitval, deze serie brengt kijkers in de plooi met een meeslepend eerlijk verhaal over liefde en leven in de schijnwerpers.

Pathé Thuis

DC League of Super-Pets

Wanneer Superman en de rest van de Justice League worden ontvoerd, moet Krypto the Super-Dog een groep – Ace de hond, PB het varken, Merton de schildpad en Chip de eekhoorn – overtuigen om hun eigen nieuw gevonden krachten te beheersen en hem te helpen de superhelden te redden.

Amazon Prime Video

Everything Everywhere All at Once

Een ouder wordende Chinese immigrante wordt meegesleurd in een krankzinnig avontuur, waarin zij als enige kan redden wat belangrijk voor haar is door contact te leggen met de levens die zij in andere universums had kunnen leiden.