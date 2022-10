Nieuw op Netflix, HBO en Pathé Thuis de komende week (week 43 – 2022)

We blikken weer vooruit naar de komende week, wat vind je op jouw favoriete streamingsdienst aan nieuwe documentaires, series en films. Deze films en series vind je vanaf week 43 van 2022 nieuw op Netflix, HBO Max en Pathé Thuis.

Netflix

Mr. Midnight: Beware the Monsters (seizoen 1)

Een ooit gemiddelde tiener en zijn vrienden worden paranormale detective en documenteren hun avonturen in een online blog onder het pseudoniem “Mr. Midnight”.

Earthstorm (seizoen 1)

Stormchasers, overlevenden en eerstehulpverleners vertellen over hun schrijnende ervaringen met vulkanen, tornado’s, orkanen en aardbevingen.

All Quiet on the Western Front

Paul Baumer en zijn vrienden Albert en Muller, aangespoord door romantische dromen over heldendom, nemen vrijwillig dienst in het Duitse leger. Vol opwinding en patriottische geestdrift marcheren de jongens enthousiast een oorlog in waarin ze geloven. Maar eenmaal aan het Westelijk Front ontdekken ze de zielsvernietigende gruwel van de Eerste Wereldoorlog.

Big Mouth (seizoen 6)

Tienervrienden zien hun leven overhoop gehaald door de wonderen en verschrikkingen van de puberteit in deze scherpe komedie van real-life vrienden Nick Kroll en Andrew Goldberg.

I Am a Stalker (seizoen 1)

Alleen al in de VS worden jaarlijks ongeveer 1,4 miljoen mensen gestalkt. De gevolgen van stalking variëren van vervelend (het aanhoudend ontvangen van ladingen e-mail of brieven) tot opdringerig (in het geheim bekeken of gevolgd worden) tot het ergste (ontvoering en/of moord). Van de producenten van I AM A KILLER, komt de nieuwste griezelige serie die de meest beruchte stalkers die momenteel achter de tralies zitten profileert. Zij vertellen in hun eigen ijzingwekkende woorden hoe liefde veranderde in een dodelijke obsessie.

Deadwind (seizoen 3)

Wanneer Sofia Karppi, een detective van in de 30 die de dood van haar man probeert te verwerken, het lichaam van een jonge vrouw ontdekt op een bouwterrein, zet zij een keten van gebeurtenissen in gang die haar leven opnieuw dreigt te verwoesten.

Pathé Thuis

Speak No Evil

Een Deens gezin bezoekt een Nederlands gezin dat ze tijdens een vakantie hebben ontmoet. Wat een idyllisch weekend had moeten worden, begint langzaam te ontrafelen als de Denen proberen beleefd te blijven tegenover onaangenaamheden.

HBO Max

Legendary (seizoen 3)

De ondergrondse ballroomgemeenschap, zogenaamde voguingteams moeten het tegen elkaar opnemen in ongelooflijke wedstrijden en een ziekmakende modeshow neerzetten om de “legendarische” status te bereiken.

García! (seizoen 1)

In een hedendaags Spanje, verdeeld en op de rand van politieke chaos, stuit de onderzoekende millennial Antonia op een decennia oude samenzwering: het bestaan van een cryogeen bevroren superagent, García, die in de jaren vijftig in een laboratorium werd gecreëerd door de fascistische geheime diensten van generaal Franco.

Amazon Prime Video

The Devil’s Hour (seizoen 1)

Lucy wordt elke nacht gewekt door angstaanjagende visioenen om precies 3.33 uur: het uur van de duivel. Wanneer Lucy’s naam op onverklaarbare wijze in verband wordt gebracht met een reeks brutale moorden in de omgeving, komen de antwoorden die haar al die jaren zijn ontgaan eindelijk in beeld.

Disney+

The Mysterious Benedict Society (seizoen 2)

Vier begaafde wezen worden door een excentrieke weldoener gerekruteerd voor een geheime missie. Ze worden undercover geplaatst op een kostschool die bekend staat als Het Instituut en moeten een snode samenzwering met wereldwijde gevolgen verijdelen, terwijl ze onderweg een nieuw soort familie creëren.