Netflix laat je vanaf 2023 definitief betalen voor delen van je account

Deel je je Netflix-account met vrienden en familie? Dan kun je vanaf volgend jaar een rekening hiervan verwachten. Netflix wil het delen van accounts deze keer echt aanpakken, en laat klanten betalen die hun account delen.

Netflix account delen wordt betalen

Het delen van een abonnement op een streamingdienst wordt door velen gedaan. Zo kun je bijvoorbeeld besparen op je maandelijkse kosten. Al langere tijd gaan er berichten rond dat Netflix dit niet langer wil gedogen, en wil dit aanpakken. Nu lijkt het erop dat er concrete stappen genomen gaan worden om het delen van een account wat te ontmoedigen. Gebruikers die hun Netflix-account delen, zullen namelijk hiervoor gaan betalen.

Klanten die hun Netflix-account delen met mensen binnen het huishouden hoeven zich geen zorgen te maken. Delen ze hun account met mensen buiten hun gezin, dan zal Netflix hiervoor een bedrag in rekening brengen. Om welk bedrag het gaat, is niet bekend. De regeling zorgt ervoor dat Netflix-abonnees gewoon hun account kunnen delen, en dat Netflix inkomsten blijft genereren. Wanneer iemand uit een gedeeld account, zijn of haar account zelf wil voorzetten, kan gebruik gemaakt worden van de Profieloverdracht-functie, waarmee kijkgeschiedenis en dergelijke geëxporteerd kan worden naar een nieuw account.

Eerder dit jaar begon Netflix al met testen om het delen van accounts wat in te perken. Dit gebeurde in verschillende regio’s, waaronder in Zuid- en Midden-Amerika. De resultaten lijken Netflix genoeg te bevredigen om door te pakken. Vanaf begin 2023 zullen er dus kosten in rekening gebracht worden voor degenen die hun account delen. We verwachten in de komende tijd meer informatie daarover. Vorige week bracht de videodienst het Netflix abonnement met reclame uit.