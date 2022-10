Nieuw op Netflix, HBO en Pathé Thuis de komende week (week 41 – 2022)

Voor de komende week pakken de streamingsdiensten weer uit met nieuwe series en films. Deze films en series vind je vanaf week 41 van 2022 nieuw op Netflix, HBO Max en Pathé Thuis.

Netflix

The Curse of Bridge Hollow

Een vader die Halloween haat werkt met tegenzin samen met zijn tienerdochter wanneer een kwade geest een ravage aanricht door de stadsversiering tot leven te wekken.

Mismatched (seizoen 2)

Na een rampzalige opstelling van hun families sluiten twee tieners een voorzichtige vriendschap tijdens hun zomerprogramma – maar diepere gevoelens blijven niet ver achter.

Spirit Rangers (seizoen 1)

Een fantasy-avonturenserie voor kleuters die het Indiaanse broer- en zustertrio Kodiak, Summer en Eddy Skycedar volgt, die een geheim delen: ze zijn “Spirit Rangers!”. Spirit Rangers kunnen veranderen in hun eigen dierlijke geest om het Nationaal Park dat zij als hun thuis beschouwen te helpen beschermen.

The Playlist (seizoen 1)

In dit fictieve verslag gaan een Zweedse tech-ondernemer en zijn partners op zoek naar een revolutie in de muziekindustrie met een legaal streamingplatform.

Pathé Thuis

Clerks III

Nadat hij ternauwernood een hartaanval heeft overleefd, vraagt Randal zijn oude vriend Dante om hem te helpen een film te maken over hun jeugdige dagen in de kleine buurtwinkel waar het allemaal mee begon.

Bandit

Na zijn ontsnapping uit een gevangenis in Michigan neemt een charmante beroepscrimineel een nieuwe identiteit aan in Canada en berooft een recordaantal van 59 banken en juwelierszaken terwijl hij wordt opgejaagd door een schurkenstaat. Gebaseerd op het verhaal van The Flying Bandit.

HBO Max

Avenue 5 (seizoen 2)

40 jaar in de toekomst moeten ruimtekapitein Ryan Clark en de bemanning van het luxe ruimtekruiseschip Avenue 5 het hoofd bieden aan ontevreden passagiers en onverwachte gebeurtenissen na technische problemen aan boord.

Disney+

Rosaline

Nadat Romeo een gebroken hart heeft gekregen nadat hij haar nicht Juliet is gaan achtervolgen, probeert Rosaline de beroemde romance te verijdelen en haar man terug te winnen in deze komische versie van Shakespeare’s Romeo en Julia.