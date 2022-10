Ook de komende week zijn er weer nieuwe series en films te bekijken op jouw favoriete streamingsdiensten. Deze films en series vind je vanaf week 40 van 2022 nieuw op Netflix, HBO Max en Pathé Thuis.

Netflix

Nailed It! (seizoen 7)

huisbakkers met een slechte reputatie in de keuken zoeken in deze serie naar verlossing – en geld. In elke aflevering proberen drie deelnemers eetbare meesterwerken te maken. De projecten lopen niet altijd goed af, maar de amateurbakker die aan het eind van de aflevering het dichtst bij een geslaagd dessert komt, neemt de prijs van 10.000 dollar mee naar huis.

Derry Girls (seizoen 3)

Te midden van het politieke conflict in Noord-Ierland in de jaren negentig gaan vijf middelbare scholieren de strijd aan met de universele uitdagingen van het tiener-zijn.

Glitch (seizoen 1)

Een jonge vrouw bundelt haar krachten met een UFO-liefhebber om de plotselinge verdwijning van haar vriend te onderzoeken en stuit op een wilde samenzwering.

Pathé Thuis

A Love Song

Twee jeugdliefdes, nu beiden weduwe, delen een nacht bij een meer in de bergen.

Trick or Treat Scooby-Doo!

Mystery Inc. heeft de grootste zaak opgelost. Ze hebben Coco Diablo opgespoord, het hoofd van een berucht gekostumeerd misdadigersgenootschap. Nu Coco en haar kat in de gevangenis zitten, denkt Mystery Inc. dat ze eindelijk kunnen genieten van een pauze. Fout! Plotseling verschijnen in Coolsville dreigende dubbelgangers van de Scooby-crew en favoriete klassieke vijanden om Halloween te bedreigen. Nu is het aan de kinderen om de laatste schurk te ontmaskeren en Halloween te redden!

HBO Max

Pennyworth (seizoen 3)

Het verhaal van de legendarische butler van Bruce Wayne, Alfred Pennyworth, een voormalige Britse SAS-soldaat die in het Londen van de jaren zestig een beveiligingsbedrijf opricht en gaat werken met de jonge miljardair Thomas Wayne en zijn vrouw Martha, voordat zij de ouders van Bruce Wayne worden.